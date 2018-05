Lutto a Finale per la scomparsa di Giulio Bertozzi

Finale Ligure. É mancato oggi ad 88 anni Giulio Bertozzi, conosciuto a Finale Ligure per aver gestito la tabaccheria in piazza Vittorio Emanuele II insieme a suo fratello Fausto.

Bertozzi ha trascorso i suoi ultimi giorni nella casa di riposo di Calice Ligure. Elegante e riservato, sempre con una buona battuta che esprimeva il suo carattere cordiale verso gli altri. I finalesi lo ricordano per la cura e l’affetto con cui seguì e curò il padre, Ernesto, non vedente, accompagnandolo a braccetto tutti i giorni per le vie del paese.

Studiò farmacia all’Università. La sua passione per le lingue lo portò a conoscere e parlare il tedesco, l’inglese e l’arabo. Il funerale sarà celebrato lunedì mattina, 7 maggio, alle ore 9,30 nella basilica di San Giovanni Battista a Finalmarina.