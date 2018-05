Lutto alla Croce Verde di Albisola per la scomparsa del volontario “Gianni” Gavazza

Albisola Superiore. Grave lutto per la Croce Verde di Albisola per la scomparsa, all’età di 82 anni, dello storico milite Giovanni Gavazza, conosciuto da tutti “Gianni”. Era socio dal 1974 e da allora ha svolto attività di volontariato come autista e soccoritore per ben 37 anni.

Contro la sua volontà, era stato costretto ad interrompere il suo operato come milite per motivi di salute, ma per premiare tutti gli anni dedicati alla Croce Verde, nel 2013, era stato nominato socio benemerito della pubblica assistenza.

“Negli anni di attività ha dato alla nostra associazione impegno e dedizione nello svolgere quotidianamente attività di servizio di urgenza e di servizi programmati. Gianni ha partecipato anche alle azioni di soccorso nel 1980 per il terremoto dell’Irpinia. Tutta la Croce Verde lo ricorda con affetto in quanto ha continuato a frequentare la sede anche dopo aver smesso di prestare servizio in ambulanza” dicono dalla Croce Verde di Albisola.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 2 maggio, alle ore 11, nella chiesa di Stella Maris ad Albisola Capo.

I volontari della pubblica assistenza gli daranno anche un ultimo saluto intorno alle ore 10.30 davanti alla sede di via dei Conradi di Albisola Superiore.