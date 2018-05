Albenga. Anche per il 2018, il Ministero promuove e organizza la Settimana Nazionale della musica a scuola, che si terrà dal 7 al 12 maggio 2018. La Settimana è dedicata alla memoria di Josè Antonio Abreu che dedicò la sua vita alla lotta per l’inclusione e la promozione sociale e per la diffusione dell’apprendimento della musica per tutti, attraverso la creazione del “Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles” in Venezuela.

Rispondendo all’invito ministeriale, l’Istituto Comprensivo Albenga 2 ha promosso e realizzato presso la scuola primaria Tomaso Paccini un importante evento musicale realizzato dal coro dell’U.N.I.3 Ingauna diretto dal maestro Massimo Gallo che ha offerto ai bambini delle classi I,II e III, una serie di canzoni tratte dai film di Walt Disney.

“Gli scolari hanno apprezzato e partecipato con gioia, battendo le mani a tempo e ripetendo alcuni dei ritornelli più famosi. L’importanza di questo momento non è stata solo legata all’esecuzione musicale, ma anche all’incontro generazionale che ha regalato a tutti i presenti momenti gioiosi ed emozionanti. L’evento è stato organizzato dall’ins. Amalia Rossini, responsabile per I ‘Istituto Comprensivo Abenga 2 della commissione Musica, che ha espresso viva soddisfazione per come docenti e alunni hanno apprezzato l’esecuzione canora” spiegano dalla scuola.

“E’ stato particolarmente emozionante, ancora una volta, vedere come la musica sappia generare emozioni che accomunano tutte le persone di qualsiasi età e condizione. Il nostro più sentito grazie al Presidente Alfredo Sgarlato e a tutto il coro, con l’augurio che la manifestazione odierna sia l’inizio di una proficua collaborazione per i prossimi anni scolastici, tra i giovani alunni che frequentano la scuola nel suo grado primario e gli alunni più ‘esperti’ che frequentano l’UNI3 Ingauna con impegno ed entusiasmo” concludono i promotori dell’iniziativa.