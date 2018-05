L’Under 14 del Finale Basket Club vola in finale nel campionato regionale

UNDER 14, Finale Basket Club.

Storico traguardo per i ragazzi guidati dal duo Schiappacasse/Cenere e dal preparatore atletico Galliano e, in generale, per tutto il Finale Basket, sezione della Polisportiva del Finale: i nostri ragazzi dell’Under 14 conquistano l’accesso alla finale del campionato Under 14 regionale!

Semifinale senza storia né in GARA 1, giocata al palazzetto Alessia Berruti e terminata 76/44, né in GARA 2, giocata a Chiavari e vinta dai nostri ragazzi per 39/77.

Le due gare sono state condizionate anche dall’infortunio nell’andata di un giocatore del Blue Sea Basket, che ha privato la squadra di un valido atleta e ridotto le rotazioni necessarie a coach Eliana Carbonel.

Tabellino GARA 1

Finale Basket Club / Blue Sea Basket 76/44:

Novelli,

Caneto 2,

Ferrabone 6,

Genesio,

Benne,

Bruzzo 3,

Castellazzi 4,

Ravera,

Mariani 24,

Trespine 14,

Marinelli 15,

Bianchi 8.

Tabellino GARA 2

Blu Sea Basket / Finale Basket Club 39/77:

Novelli ne,

Caneto 2,

Genesio,

Benne 6,

Cenere,

Bruzzo 2,

Castellazzi 9 (1tripla),

Ravera 9,

Mariani 24 (1tripla),

Trespine 12,

Marinelli 6,

Bianchi 8.

Grandissimi complimenti a tutti i ragazzi del Finale Basket Club, che non hanno mai mollato durante tutta la stagione sportiva e che, sicuramente, venderanno cara la pelle anche in finale dove incontreranno la vincente dell’altra semifinale che avverrà tra Rapallo e LA Salle Genova.