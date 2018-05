Luminosa Bogliolo brilla a Rieti: altro record ligure abbattuto

Savona. Ancora record ligure per l’ostacolista cussina Luminosa Bogliolo. Sulla pista di Rieti la ventiduenne biancorossa corre in 13”29 nei 100 hs con vento contrario di -0.8 m/s e abbassa di ben 15 centesimi il record personale e suo precedente record regionale assoluto. Con questo risultato Luminosa Bogliolo sfiora l’ingresso nella top ten italiana di sempre della specialità, salendo fino all’undicesimo posto nelle graduatorie nazionali all-time.

Questo il suo commento a fine gara: «Sinceramnte non mi aspettavo un risultato del genere a inizio stagione. Puntavo al personale, sarei tornata a casa soddisfatta anche con un 13.39, ma mia avrei pensato di fare 13.29 la seconda gara pure con un po’ di vento contro (-0.8). Il personale sui 100 piani di due weekend fa mi ha fatto ben sperare, quindi ero molto curiosa di gareggiare a Rieti. Non posso dire che sia stata la gara perfetta, negli ultimi ostacoli ho perso un po’ di velocità rispetto ai primi, ma avrò ancora tante gare per cercare di migliorarmi».

Buone notizie anche dai Campionati di società Allievi svoltisi nel nuovo campo di atletica di La Spezia. Al femminile Aurora Greppi ha vinto i 100 piani in 12”62 e Francesca Guastalli i 400 hs in 67”02, mentre Annalisa Rocchi fa segnare buoni crono su 200 m e 400 m (26”70 e 61”83) e Silvia Giacobbe nei 2000 siepi (8’10”53).

Tra i maschi da segnalare il primato personale di Davide Costa nel lancio del martello, che lo ha visto vittorioso con la misura di 58.96 m, il primo posto di Riccardo Berrino nei 110 hs con 15”88 e i buoni crono di Giovanni Devecchi su 100 e 200 (11”64 e 23”94).