Loano, successo di pubblico per la prima edizione di “Loa legge in ogni angolo"

Loano. Un folto pubblico, curioso e interessato, ha preso parte alla prima edizione di “Loa Legge in Ogni Angolo”, la grande manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano con la collaborazione del Mondadori Bookstore, della libreria LoaLibri, dell’oratorio di Nostra Signora del Rosario, del gruppo spontaneo #cosavuoichetilegga, di Unitre Loano, della Gazzetta di Loano, dell’istituto Falcone, di Yepp Loano, della Compagnia dei Curiosi e con il coordinamento artistico di Monica Maggi di “ATuttoTondo”.

Per tutto il pomeriggio di domenica 6 maggio le vie e le piazze del centro e di Borgo Castello si sono animate con presentazioni di libri, letture ed interpretazioni di poesie, animazioni e performance tutte dedicate al mondo dei libri.

Da via Ghilini ai portici di corso Europa, da piazza Rocca a piazza Palestro, dalla biblioteca “Antonio Arecco” all’oratorio dei Turchini, l’intera città dei Doria ha manifestato il proprio amore per la lettura in ogni sua forma. Un amore “non nuovo” e testimoniato anche dallo status di “Città che Legge” ottenuto dalla città di Loano nel 2017. Il riconoscimento rilasciato dal circuito del “Centro per il Libro e la Lettura” (Cepell) d’intesa con Anci ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di incentivazione alla lettura. Oltre a Loano, in Liguria sono “Città che Leggono” solo Cervo, Ameglia e Genova.

Il successo della prima edizione di “Loa Legge in Ogni Angolo” ha soddisfatto soprattutto l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca, che proprio al fine di incentivare ulteriormente la lettura nei mesi scorsi ha promosso il “Patto per la Lettura”, il cui fine è quello di creare una rete territoriale strutturata al fine di “ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza”.

“Per tutto il pomeriggio, – ha commentato il primo cittadino loanese, – la nostra città si è letteralmente trasformata in una biblioteca a cielo aperto. Con piacere abbiamo visto centinaia di nostri concittadini e anche ospiti provenienti da fuori partecipare con curiosità e interesse alle tante iniziative che si sono tenute in diversi punti della nostra Loano: letture ad alta voce, interpretazioni di testi poetici, performance circensi, animazioni musicali-letterarie. La prima edizione di ‘Loa Legge in Ogni Angolo’ ha raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati: avvicinare (o ri-avvicinare) quante più persone possibile alla lettura in ogni sua forma”.

“Ciò che ci ha fatto più piacere è stato il fatto che alle tante iniziative di ‘Loa Legge in Ogni Angolo’ abbiano preso parte persone di tutte le età, – ha aggiunto l’assessore alla cultura Remo Zaccaria. – Non solo adulti, ma anche ragazzi e soprattutto bambini che, grazie a questo evento, si sono potuti approcciare al mondo dei libri in maniera nuova e piacevole. A nome dell’amministrazione comunale desidero ringraziare tutti coloro i quali, in varia misura, hanno contribuito all’organizzazione di questa fantastica giornata. L’entusiasmo con il quale hanno affrontato e condiviso la giornata conferma la forza del ‘Patto per la Lettura’ che la nostra città si è impegnata a promuovere con la sicura fiducia di un costante incremento del numero di appassionati di cultura e dei libri”.