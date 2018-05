Loano, si avvicina l’undicesima edizione del Trofeo dei Cral di Torino

Loano. Da giovedì 24 a sabato 26 maggio si terrà a Loano l’undicesima edizione del Trofeo dei Cral di Torino. L’evento gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Durante i giorni del trofeo si svolgeranno tre tornei di bocce, calcio a 7 e tennis e, nell’occasione, si celebrerà anche la 25ª edizione del torneo di bocce, che dopo i primi sei anni ad Arma di Taggia e i quattro ad Albenga, per il quindicesimo anno calcherà i campi della bocciofila loanese.

Nelle tre sedi di gara si contenderanno il trofeo circa 180 atleti suddivisi in sei squadre di bocce, sei di calcio e circa quaranta tennisti appartenenti ai cral aziendali torinesi di alcune società assicurative, banche, aziende municipali, telefonia e di altri settori.

Il torneo di bocce si disputerà presso il bocciodromo dal 24 al 26 maggio; il torneo di tennis presso il Tennis Club dal 24 al 26 maggio e il torneo di calcio (per esigenze organizzative) a Pietra Ligure il 25 e 26 maggio.

Spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore allo sport Remo Zaccaria: “Per noi è un grande piacere accogliere nuovamente gli amici dei circoli Cral di Torino per questa undicesima edizione del loro trofeo. La manifestazione che si disputerà dal 24 al 26 maggio rappresenta ormai a tutti gli effetti una sorta di gemellaggio sportivo tra la nostra città ed il capoluogo piemontese, unite da tanti anni di amicizia, spirito di ospitalità e passione per lo sport”.

La manifestazione è organizzata dal Comitato interaziendale Cral Torino. “Il trofeo – spiegano dal Comitato – coinvolge soci e familiari dei vari circoli, tutti pronti a sfidarsi nelle varie discipline ma con la voglia prima di tutto di trascorrere quattro giorni di amicizia e sport. Questo è lo spirito della manifestazione che dopo tanti anni (specie per i giocatori di bocce, che disputano il loro 25° torneo) continua a piacere e attirare i partecipanti”.

La manifestazione vede coinvolti i circoli di Unicredit Torino, Reale Mutua Assicurazione, Intesa San Paolo, Unipol Sai, Adaem, Avis, Telecom, Dipendenti Comunali, Cooperativa Arcobaleno, Société Générale.