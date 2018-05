Loano. Proseguono i lavori di messa in sicurezza del fabbricato in via dei Prigliani, la strada che collega i comuni di Loano e Borghetto Santo Spirito in località Madonna degli Angeli.

In risposta alle segnalazioni fatte pervenire da alcuni cittadini al comando della polizia municipale coordinato dall’assessore Enrica Rocca e dal comandante Gianluigi Soro, nei mesi scorsi il sindaco di Loano Luigi Pignocca aveva emesso un’ordinanza con la quale imponeva ai proprietari di un immobile in disuso situato in zona di murare gli accessi, onde evitare che la stessa struttura diventasse rifugio di senza-tetto e senza fissa dimora, così come già riscontrato anche dagli accertamenti effettuati dagli agenti della municipale.

Foto 2 di 2



A seguito dell’ordinanza, a metà aprile il Comune aveva richiesto ai vigili del fuoco un sopralluogo volto a verificare le condizioni strutturali dell’immobile. Al termine degli accertamenti, i tecnici avevano comunicato al Comune di aver riscontrato alcuni problemi di stabilità nelle parti adiacenti la sede stradale.

Alla luce di queste criticità, il sindaco Pignocca aveva emesso un’ordinanza contingibile ed urgente per l’immediato ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei proprietari. Ciò aveva anche comportato la chiusura della strada e la conseguente interruzione del traffico da e verso Borghetto Santo Spirito.

Il provvedimento del primo cittadino interessava due distinte unità appartenenti a differenti proprietari. Per quanto riguarda il primo fabbricato, l’attività di messa in sicurezza si è conclusa la con comunicazione degli adempimenti previsti sulla staticità del manufatto. I proprietari della seconda unità immobiliare, invece, stanno ancora operando.

Al termine dei lavori, la circolazione su via dei Prigliani potrà essere ripristinata.

Nel fine settimana la polizia municipale di Loano ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori e riposizionare, rinforzandola, la segnaletica posta a interdizione della circolazione veicolare e pedonale in attesa della conclusione dei lavori.