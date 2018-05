“Loano non solo mare”: il 3 maggio escursione alla Madonna della Neve

Loano. Sarà la Madonna delle Neve nella zona di Pieve di Teco la destinazione della prossima escursione di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La gita si terrà giovedì 3 maggio.

I partecipanti si ritroveranno alle 8 in piazza Valerga. Da lì si dirigeranno in auto verso Gavenola, frazione di Borghetto d’Arroscia. Ci si arriva percorrendo la strada provinciale che da Albenga sale a Pieve di Teco, superando Ortovero, Pogli e le gallerie di Ranzo. Dopo la borgata Martinetto si lascia la provinciale per svoltare in direzione Borghetto d’Arroscia, si oltrepassa la chiesa di San Pantaleo e dopo la curva si gira a destra in direzione di Gavenola, proseguendo su questa strada fino a Gavenola centro, dove si parcheggia lungo la strada Mezza Costa.

La camminata si sviluppa usufruendo di uno stradello che si immerge nei “boschi gavenolesi” e li attraversa risalendo il fianco della montagna e portandosi alfine su un bello e spazioso pianoro dove sorge il piccolo santuario della Madonna della Neve (a 934 metri), che offre una vista panoramica sulla sottostante Valle Arroscia e sui monti circostanti.

Il pranzo verrà consumato sulla sella prativa della Madonna della Neve. Dopodiché i partecipanti ritorneranno a Gavenola con un percorso ad anello che scende a fianco della chiesa di Gazzo e condurrà alle auto. A Gavenola inoltre ci sarà la possibilità di visitare la chiesa di San Colombano, al cui interno si trovano importanti opere d’arte, di interesse non solo locale.

La gita avrà una durata di 4 ore e mezzo e seguirà un itinerario ad anello con un dislivello di 500 metri circa. I responsabili sono Vera ed Hermann, affiancati da Beppe Peretti, Mario Chiappero e Cesare Zunino.

Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (tel. 019.67.23.66, cell. 3497854220).

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.