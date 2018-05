Loano in lutto per la morte di Enzo Cappelluto, imprenditore edile e turistico

Loano. La comunità loanese e l’intero mondo imprenditoriale savonese sono in lutto per la scomparsa di Enzo Cappelluto, 75enne impresario edile.

Originario di Torino ma da anni in Riviera, Enzo Cappelluto era il titolare dell’omonima impresa che da anni opera nel settore delle costruzioni residenziali e delle ristrutturazioni, con operazioni sia in Liguria che nella vicina Lombardia. Era co-proprietario del residence di Loano2Village in via degli Alpini.

Ad Enzo Cappelluto faceva capo anche Eurocraft, azienda specializzata nella realizzazione di barche su misura con sede a Vado Ligure.

Enzo Cappelluto era il marito di Franca Roveraro Cappelluto, general manager e socia di Loano 2 Village, ex presidente dell’Unione Provinciale Albergatori e membro del Cda di Banca Carige. Hanno due figlie, Elisabetta e Rosangela, entrambe inserite nelle aziende di famiglia i cui interessi spaziano dal turismo all’edilizia, dal settore immobiliare alla cantieristica navale.

Il sindaco di Loano Luigi Pignocca dichiara: “A nome mio e dell’amministrazione comunale di Loano esprimo vivo cordoglio e massima vicinanza a Franca, Elisabetta e Rosangela e a tutta la famiglia Cappelluto. Enzo Cappelluto rappresenta per Loano una figura importantissima: la realizzazione di Loano2Village, una delle più importanti strutture ricettive della Liguria, ha contribuito fortemente alla crescita dell’economia e dell’immagine turistica della nostra città”.