Loano. Il 13 maggio presso il palazzo della cultura Dobrynina in Yaroslavl in Russia è andato in scena il “Don Chisciotte”, una produzione russo-italiana definita dalla stampa straniera “brillante e dinamica”, alla quale hanno partecipato oltre 100 giovani artisti provenienti da diverse parti della Russia e dall’Italia.

Nel ruolo dei protagonisti principali “Kitri” e “Basilio” c’erano due giovani danzatori, Maria Celeste Fameli Mathieu, allieva di Lorella Brondo, e Andrea Frisano di “Ariston Proballet”. I due giovani interpreti hanno infuocato la platea gremita con il loro carisma che li ha acclamati alzandosi i piedi. Con loro in scena tre maestri di chiara fama internazionale, Maurizio Tamellini (Teatro alla Scala) nel ruolo di “Don Chisciotte”; Vittorio Di Rocco (Opéra di Nice) ha interpretato “Sancho Panza” e Yuri Belousov nel ruolo di “Lorenzo” (Balletto del Kremlino).

La rappresentazione, che si è tenuta nell’ambito del festival internazionale di danza “Young Ballet of Europe” per la direzione artistica di Ekaterina Dalskaya, è stata un vero successo. Svetlana Morozova, autrice del progetto “Sophia Rus” ha dichiarato: “I nostri ospiti dall’Italia hanno trasmesso emozioni indimenticabili agli spettatori russi”.

Le scuole che dall’Italia si sono esibite su questo palcoscenico straordinario sono: “Attimo Danza” di Loano con le allieve Chiara Peluffo e Rebecca Perlungher, “Asd Edelweiss” di Nizza Monferrato; “Val de Ballet” di Arnad; “Arte e Spettacolo” e scuola danza “Arcobaleno” di Milano.

L’ideatrice del “Children Ballet in Theatre” Nadejda Nekrasova,entusiasta ha già riconfermato per la prossima stagione i due giovani danzatori protagonisti, Maria Celeste Fameli Mathieu e Andrea Frisano, che hanno danzato come ospiti il 12 maggio all’apertura del Festival due assoli di danza contemporanea.