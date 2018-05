Loano, incontro di formazione e aggiornamento per i bagnini organizzato dalla Capitaneria di Porto

Loano. Martedì, a Loano, si è svolto un incontro di formazione e aggiornamento per tutti i bagnini. In veste di relatori: il comandante della Guardia Costiera Erik Morzenti, per quanto riguarda la parte normativa in merito al lavoro dell’assistente bagnanti; Brunello Brunetto, direttore Dipartimento Emergenza Asl2 e direttore Anestesia e Rianimazione di Savona; Giuseppe Alberto Ratto, responsabile Emergenza Intraospedaliera Asl2 per l’aggiornamento sulle manovre e precedure di primo soccorso Bls.

“Queste attività di formazione e preparazione rientrano all’Interno dei piano di ‘sicurezza integrata’, – hanno fatto sapere gli organizzatori dell’incontro. – Ricordiamo che Loano è stato il primo Comune ad attuare questo avvenieristico sistema di controllo che vede Polizia Municipale, Guardia Costiera, Croce Rossa, Vigilanza Privata e Bagni Marini collaborare per garantire i più alti standard di sicurezza possibili”.

“La continua preparazione degli assistenti Bagnanti è un punto per noi molto importante nel quale abbiamo sempre investito negli anni per offrire ai nostri tanti turisti e cittadini spiagge controllate e sicure”.