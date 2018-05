Loano, Bavestrello (Lega): “Gazebi e impegno per la sicurezza”

Loano. Nella giornata di ieri, giovedì 3 maggio, si è tenuta la riunione della sezione loanese della Lega guidata dal segretario Giuseppe Bavestrello e dal suo vice Aldo Gavioli.

“È la prima riunione organizzativa del post voto – dichiarano gli esponenti leghisti – Dobbiamo segnalare subito il notevole entusiasmo dei militanti storici e dei nuovi iscritti. Entusiasmo dovuto al carisma di Matteo Salvini e alla sua coerenza che ha portato la Lega ad essere il primo partito a livello nazionale e anche nella nostra Loano, dove ci confermiamo primo movimento politico in 8 sezione su 9”.

“Il primo passo della sezione – annuncia il segretario – sarà il gazebo per il tesseramento del 12 maggio che si terrà in orto Maccagli dalle 9 alle 14. Da quando la Lega è nata si è distinta per il radicamento territoriale e le battaglie nel nome della vivibilità del territorio e della sicurezza, per questo il nostro impegno va per una costante presenza con banchetti informativi una volta al mese nei punti più importanti di Loano e con riunioni della sezione cadenzate e aperte a tutti i simpatizzanti”.

Il tema principale, spiegano, “rimane la sicurezza per il movimento targato Salvini e proprio in merito a questo voglio esprimere il mio plauso alla polizia locale e all’amministrazione che sabato scorso hanno eseguito decine di controlli sulla via Aurelia. Sulla scia di questo impegno da parte della giunta a breve chiederemo un incontro ufficiale col sindaco Pignocca per discutere delle tematiche più sentite dalla Lega e per poter collaborare attivamente al miglioramento della nostra città” conclude Bavestrello.