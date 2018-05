Loano Bandiera Blu per il nono anno consecutivo, Pignocca: “Conferma bontà di nostre politiche ambientali”

Loano. Per il nono anno consecutivo, le spiagge di Loano hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che Fee conferisce alle località costiere che soddisfano determinati criteri dal punto di vista della qualità delle acque e dei servizi offerti.

Questa mattina il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, si è recato a Roma per ritirare il vessillo: “Ancora una volta – spiega il primo cittadino loanese – la Fee ha ritenuto di premiare il nostro litorale per la qualità delle proprie acque e per i servizi di eccellenza garantiti dai nostri stabilimenti balneari e più in generale dalla nostra città, decretando ancora una volta le spiagge di Loano tra le migliori a livello europeo. Aver ottenuto questo riconoscimento per la nona volta consecutiva conferma la bontà delle politiche ambientali messe in atto in questi anni dal nostro Comune. A nome dell’amministrazione voglio ringraziare l’ufficio tecnico e l’ufficio ambiente per l’ottimo lavoro svolto nella predisposizione della documentazione e delle domande”.

L’assessore all’ambiente Manuela Zunino aggiunge: “I parametri in base ai quali viene assegnata la Bandiera Blu sono la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, la certificazione ambientale, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità nelle spiagge, l’educazione e la comunicazione ambientale e le iniziative di sostenibilità. Tutti ambiti, questi, nei quali la nostra amministrazione ha da tempo messo in atto iniziative concrete volte a migliorare la ‘resa’ e anche a sensibilizzare la cittadinanza residente ed i turisti. Aver ottenuto la Bandiera Blu conferma la bontà del lavoro svolto finora e fa da sprone nel proseguire lungo questra strada”.

“La Bandiera Blu è un simbolo di qualtà conosciuto sia in Italia che all’estero – aggiunge l’assessore al turismo Remo Zaccaria – Ciò significa che chiunque deciderà di venire in vacanza nella nostra città proveniente da altre regioni o nazioni troverà alti standard di eccellenza dal punto di vista della balneazione e dei servizi ad essa collegati. Questo riconoscimento è frutto anche e soprattutto delle importanti sinergie messe in atto con i comuni nostri vicini. Non è un caso, infatti, se tante altre località attigue a Loano hanno ottenuto la Bandiera Blu. Ciò conferma ancora una volta quanto sia importante, dal punto di vista turistico ed ambientale, predisporre iniziative, interventi e progetti a livello non solo comunale ma anche comprensoriale”.

La Bandiera Blu è stata istituita nel 1987, anno europeo per l’ambiente. Viene assegnato ogni anno in 48 paesi del mondo che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. La campagna è curata nei vari paesi dalla Fee, Foundation for Environmental Education.