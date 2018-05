Loano, anche l’istituto tecnico Giovanni Falcone prenderà parte alla “Notte Bianca della Legalità” a Genova

Loano. Anche l’istituto tecnico Giovanni Falcone di Loano prenderà parte alla “Notte Bianca della Legalità”, che si volgerà in 4 città (Roma, Napoli, Palermo e Genova) per promuovere una cultura della legalità non solo in relazione ai grandi temi ma anche nella vita quotidiana.

All’evento parteciperanno in totale 350 studenti delle scuole superiori, tra cui anche gli alunni delle classi IC Amministrazione, finanza e marketing, IVA Turismo e VA Turismo dell’istituto libanese, accompagnati dal dirigente scolastico Ivana Mandraccia, dal vicepreside Sandra Perata e dal professor Ferdinando Molteni.

Durante la manifestazione, saranno organizzati laboratori dinamici e statici ed è prevista una visita ai luoghi segreti del Palazzo di Giustizia. Di seguito, il programma completo dell’iniziativa.