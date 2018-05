Loano, al via le iscrizioni al 4ChieseTrail

Loano. Si apriranno venerdì 1 giugno 2018 sul sito WedoSport le iscrizioni alla seconda edizione del 4ChieseTrail – Memorial Lucio Burastero, la competizione di trail running organizzata dall’Asd Krav Maga Parabellum Urban Combat Selfe Defense con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, del Comune di Pietra Ligure, del Comune di Giustenice e del Centro Sportivo Educativo Nazionale.

Il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, commenta: “Pur essendo alla prima edizione, lo scorso anno il 4ChieseTrail – Memorial Lucio Burastero ha visto la partecipazione di centinaia di appassionati di trail running. Ciò testimonia, ancora una volta, il successo degli sport all’aria aperta, non solo la corsa in montagna ma anche la mountain bike e l’escursionismo. È per questo che, come amministrazione comunale, abbiamo deciso di puntare con decisione sulla valorizzazione delle decine di percorsi che attraversano il nostro entroterra con il progetto di Loano Outdoor”.

L’assessore allo sport, Remo Zaccaria, aggiunge: “Il 4ChieseTrail – Memorial Lucio Burastero coinvolge non solo l’entroterra della nostra Loano, ma anche quello di Pietra Ligure e Giustenice. Quando si parla di outdoor, infatti, occorre ragionale a livello locale ma anche e soprattutto a livello comprensoriale. La promozione degli sport all’aria aperta e dell’entroterra deve essere portata avanti con un lavoro in sinergia tra le diverse amministrazioni comunali del territorio. Questo evento ne è un esempio”.

In occasione della prima edizione, disputata lo scorso 19 novembre, atleti provenienti da tutta Italia hanno affrontato i 17 chilometri di percorso (con un dislivello positivo di 1.200 metri) che li ha portati a toccare le quattro chiese situate nei dintorni di Loano (la chiesa di Santa Maria delle Grazie, la chiesa di San Martino, la chiesa di Santa Libera e la cappella della Visitazione) da cui la gara prende il nome.

In vista della prossima edizione, in programma domenica 18 novembre, gli organizzatori hanno deciso di aumentare la lunghezza del tracciato, che ora si svilupperà sulla distanza di 20 chilometri (con un dislivello positivo di 1.450 metri). Novità di quest’anno è la 3CT, gara da 12 chilometri con un dislivello positivo di 700 metri.

“Il secondo tracciato – spiegano dall’Asd Krav Maga Parabellum – condivide con il primo circa 12 chilometri, lasciando intatta l’esperienza immersiva nella natura e nell’ambiente circostante ma riducendo drasticamente la difficoltà tecnica”.

Il 4ChieseTrail – Memorial Lucio Burastero è inserito nel calendario ufficiale dello Csen. Come lo scorso anno, la gara coinvolgerà il territorio dei comuni di Loano, Pietra Ligure e Giustenice.