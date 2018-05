Loano. Prenderanno il via lunedì 4 giugno le operazioni di manutenzione di alcune delle siepi presenti sul territorio comunale di Loano.

Gli interventi, realizzati dalla ditta “Rovea Marco” di San Lorenzo al Mare, riguarderanno le aree verdi che si trovano lungo la via Aurelia (con inizio a partire dal confine con Pietra Ligure), su Lungomare Marconi, in via delle Olivette, in via Manzoni, in via Matteotti, in via Azzurri d’Italia e in altre aree.

Foto 2 di 2



Durante i lavori, nelle zone interessate dal traffico veicolare potrebbero rendersi necessarie temporanee modifiche alla viabilità ordinaria ed alcuni degli stalli di sosta potrebbero essere momentaneamente indisponibili.

“I lavori di manutenzione del nostro patrimonio verde – dicono il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione del territorio Remo Zaccaria – rappresentano una priorità per la nostra amministrazione comunale. Questi interventi non solo permetteranno alle piante di continuare a crescere sane e rigogliose, ma ci restituiranno siepi e aiuole in perfetto ordine in vista della stagione estiva che sta per cominciare. Ci scusiamo per i piccoli disagi alla viabilità che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni, ma i lavori saranno di breve durata e il meno invasivi possibile”.

Nel frattempo, sulla passeggiata a mare continuano le operazioni per la sostituzione delle palme che ad ottobre scorso erano state eliminate in quanto infestate dal “punteruolo rosso”. Circa la metà delle 21 nuove piante del genere “Washingtonia robusta” sono già state messe a dimora. Meteo permettendo, le operazioni dovrebbero concludersi entro questa settimana. Si tratta della prima fase di una più ampio intervento che, nelle prossime settimane, interesserà le altre zone di Loano.