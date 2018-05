Loano, al Giardino del Principe in scena “El mundo latino”: il saggio di fine anno delle scuole Valerga

Loano. Mercoledì 23 maggio a partire dalle 21 l’Arena Estiva del Giardino del Principe di Loano ospiterà il saggio di fine anno delle classi del tempo pieno delle scuole Valerga. Gli alunni porteranno in scena lo spettacolo “El mundo latino”.

La serata, che gode del patrocinio del Comune di Loano, sarà il momento conclusivo di un percorso che, attraverso canzoni e balli, ha contribuito a far conoscere ai bambini la cultura e la tradizione artistica dei paesi di lingua spagnola. Lo spettacolo del Giardino del Principe e, più in generale, il lavoro svolto durante tutto il corso dell’anno scolastico (nelle due ore di laboratorio previste dal tempo pieno) hanno una forte valenza educativa.

“La festa del tempo pieno” è un’importante occasione per portare l’attenzione della cittadinanza sulla ricchezza formativa di questo modello organizzativo di scuola. Le classi a tempo pieno si presentano, infatti, come un ambiente didattico ricco di sollecitazioni operative grazie anche alle varie attività promosse con il contributo del Comune di Loano. È una scuola del “fare” e non solo del “dire”.

Nel tempo pieno la giornata educativa ha tempi più lunghi e pertanto permette agli insegnanti di calibrare meglio le attività scolastiche sulle esigenze dei bambini. Il modello organizzativo si presenta ricco di attività extracurriculari garantite dalla compresenza settimanale degli insegnanti nelle singole classi. Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito, ma con offerta libera: il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico ed educativo per i laboratori del tempo pieno. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà mercoledì 30 maggio alla stessa ora.