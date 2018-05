Linea dura a Finale Ligure, altre sanzioni ai bikers indisciplinati e ai furbetti della spazzatura

Finale Ligure. “Continua la linea dura incentrata sul rispetto delle norme e del buonsenso”. Lo dicono dal Comune di Finale Ligure annunciando nuove sanzioni contro i bikers indisciplinati e i “furbetti” della spazzatura.

Dopo i controlli su via Brunenghi ieri il servizio di polizia municipale ha interessato il Rione di Pia. Tre sanzioni sono state elevate in via Molinetti per altrettanti ciclisti in contromano, tutti stranieri che hanno subito riconosciuto l’azione illegittima ed hanno pagato senza esitare. Su Pia l’amministrazione ha chiesto particolare attenzione visto anche il cantiere invasivo che sta interessando il Rione e che limita la possibilità di passaggio sul marciapiede ai pedoni.

Sanzioni in arrivo anche per tre casi di illegittimo conferimento di rifiuti, sempre a Pia dove Finale Ambiente, insieme alla polizia municipale, ha installato telecamere nascoste a controllo di un’isola ecologica. Sono ora in corso indagini sui tre conferimenti: due sono riferibili ad attività che incorreranno in sanzioni anche penali oltre che amministrative. Multe salate, a partire da 150 euro “che si spera – affermano dal Comune – possano convincere i soggetti colpiti a cambiare decisamente abitudine, non solo per rispetto all’ambiente ma anche per rispetto dei cittadini che conferiscono in modo regolare”.