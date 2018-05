Liguria regina delle Bandiere Blu, Toti: “Ancora una volta al primo posto, grazie a amministrazione e operatori”

Liguria. “Ancora una volta la Regione Liguria si colloca, incontrastata, al primo posto in Italia per il maggior numero di bandiere blu conquistate a conferma del riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per la qualità delle sue spiagge e degli approdi. Sono 27 i vessilli complessivi che ci vengono assegnati confermando ancora una volta come la nostra regione sia sempre più protagonista in Italia di un turismo di qualità. Questo ulteriore risultato testimonia il riconoscimento al lavoro di squadra compiuto, sia dall’amministrazione regionale che dai balneari sul territorio e sul fronte della qualità ambientale delle nostre località turistico balneari”.

Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, commentando il nuovo record italiano conquistato, anche quest’anno, dalla Liguria con 27 località premiate con la Bandiera Blu, che certificano la regione con il maggior numero di vessilli. “Ancora una volta – dice il presidente Toti – la Liguria ha staccato la Toscana per il maggior numero di vessilli che premiano le sue spiagge da sogno e l’incanto della sua costa, oltre ai servizi di accoglienza e alla qualità del nostro mare: da Bordighera a Lerici le nostre località sono in vetta al prestigioso riconoscimento internazionale di cui i nostri operatori turistici possono fregiarsi per confermare l’alto livello e la conduzione sostenibile del territorio e anche portare avanti un’azione di promozione ad ampio raggio”.

“Questo prestigioso riconoscimento, ancora una volta – conclude Toti – ci deve spingere a fare sempre meglio e a fare in modo che sia sempre più diffuso l’orgoglio di vivere in Liguria. Come amministrazione abbiamo creduto fin dall’inizio nella grande potenzialità del turismo e della qualità del nostro territorio, anche attraverso campagna di promozione come #lamialiguria che hanno indotto migliaia di turisti a venire e scoprire la Liguria”.

“La Liguria anche quest’anno dimostra che la sua costa e le sue spiagge sono un’eccellenza nazionale – aggiunge l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – visto che siamo la regione con più riconoscimenti, grazie al nostro splendido litorale e ai servizi che i nostri stabilimenti erogano quotidianamente. La sinergia tra Regione Liguria, Comuni e operatori turistici funziona e il Patto per il turismo ha saputo portare da subito risultati importanti e siamo sicuri che, complice riconoscimenti come questo, ci sarà sempre maggior sviluppo economico e occupazionale nel turismo ligure”.

“Il prestigioso riconoscimento ricevuto dalla FEE, Foundation for Environmental Education, che assegna alla Liguria 27 bandiere blu e ci colloca nuovamente sul gradino più alto del podio, come l’anno scorso, è frutto anche di una qualità ambientale e delle acque di cui il turismo può usufruire e ribadisce il nostro ruolo chiave nel promuovere e sostenere l’avanzamento degli interventi nell’ambito della depurazione delle acque” sottolinea ancora l’assessore all’Ambiente di Regione Liguria Giacomo Giampedrone.

“Alla buona qualità ambientale della Liguria concorre anche il settore depurativo che ha visto una continua evoluzione sul nostro territorio e un miglioramento nello sviluppo degli impianti di depurazione – ribadisce l’assessore Giampedrone – Si tratta di una qualità che viene confermata, a indicazione di un impegno continuo e costante della Regione Liguria che ha visto negli ultimi anni il completamento e la messa in funzione dell’impianto di depurazione di Recco, nel Golfo Paradiso e del depuratore di Levanto, grazie ai finanziamenti che abbiamo messo a disposizione, a valere sui fondi di programmazione europei”.

“Un sentito ringraziamento – conclude – va alle amministrazioni comunali che su questo territorio continuano a scommettere e sono impegnate in prima linea per garantire servizi territoriali e ambientali di qualità”.