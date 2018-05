L’europarlamentare Lara Comi a Ceriale per sostenere la candidatura a sindaco di Nicolangelo D’Acunto

Ceriale. Domani pomeriggio, alle 16, l’europarlamentare di Forza Italia Lara Come sarà a Ceriale per sostenere la candidatura a sindaco di Nicolangelo D’Acunto. L’incontro si terrà in lungomare Diaz, presso il point elettorale della lista “Uniti per cambiare – D’Acunto Sindaco”.

“Dopo la visita, la scorsa settimana, del Governatore della Liguria Giovanni Toti, – hanno fatto sapere dalla lista civica cerialese, – un’altra importante testimonianza a sostegno della candidatura a Sindaco dell’esponente del centrodestra cerialese”.

“Sarà un’occasione per spiegare le opportunità messe in campo dall’Unione Europea a favore dei territori: un’offerta ad ampio spettro di programmi nei più vari ambiti, cercando di focalizzare l’attenzione sui principiali e più spendibili strumenti comunitari che offrano quanto di più adatto alla nostra terra”, ha commentato D’Acunto.