Leed for Cities, a Savona la certificazione Gold per la sostenibilità. Caprioglio: “Punto di partenza per migliorare ancora”

Savona. Ad ottobre dell’anno scorso la pre-certificazione, ora la certificazione. Savona ha ottenuto oggi la certificazione Gold di “Leed for Cities”, il progetto internazionale che attesta il livello di sostenibilità dei centri urbani.

Ad ottobre dell’anno scorso, come detto, la città della Torretta era stata la prima in Europa ad ottenere la pre-certificazione, cioè a vedere riconosciuto l’impegno dell’amministrazione comunale nel misurare la performance della città sotto i vari aspetti previsti dal progetto, nella gestione delle prestazioni del consumo idrico, dell’utilizzo di energia, della valutazione della fruibilità dei servizi di trasporto pubblico, della produzione di rifiuti e del benessere sociale (“human experience”).

Oggi il nuovo riconoscimento, i cui dettagli sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Sisto: “Aver ottenuto la certificazione Gold – spiega il sindaco Ilaria Caprioglio – conferma che Savona è una città sostenibile. Si tratta di un punto di partenza per migliorare ulteriormente. Dati alla mano, abbiamo capito dove dobbiamo agire per ottenere risultati ancora più elevati nell’ambito della sostenibilità ambientale”.

La consegna ufficiale della placca che poi sarà posta nel palazzo del Comune avverrà il 2 luglio: “In quella data avremo l’onore di ospitare la conferenza internazionale di Us Gp con ospiti estremamente importanti, esperti di sostenibilità provenienti dagli Stati Uniti e da altri paesi europei”.

Insomma, ormai Savona è stata identificata come città sostenibile: “Pochi giorni fa mi è arrivato, dal commissario europeo per l’energia sostenibile, l’invito ad aprire i lavori della ‘Settimana per l’energia sostenibile’ il 4 e 5 giugno a Bruxelles – chiosa il primo cittadino – Per Savona si tratta di un grande onore: la nostra sarà l’unica città italiana presente insieme ai ministri dell’ambiente di tutti i paesi della comunità europea”.