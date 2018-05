“Le radici della violenza di genere”, consocerla per contrastarla: incontro a Savona

Savona. “Le radici della violenza di genere – conoscerla per contrastarla”. E’ il titolo dell’incontro che si terrà oggi, alle 15,30, nella sala consiglio del Comune di Savona e che è organizzato dal Cif in sinergia con il Comune di Savona, assessorato alle Pari Opportunità.

“È un incontro importante in cui si prevede l’analisi di questo fenomeno da parte di molte realtà locali” spiega l’assessore Barbara Marozzi che aggiunge: “Come comune sono tante le iniziative per sensibilizzare su questo tema e molti sono gli interventi che stiamo mettendo in atto per affrontare questa emergenza, in questa giornata vogliamo fare un’analisi profonda per capire come arginare in partenza questo fenomeno oltre ovviamente a dire un forte NO ad ogni forma di violenza e sopruso. Desidero ancora una volta ringraziare il Cif e tutta la solida rete associazionistica per la collaborazione e la serietà che stanno dimostrando in questi anni di duro lavoro”.

“Come Centro italiano femminile della provincia di Savona, insieme agli altri enti coinvolti in questa iniziativa, abbiamo deciso di proporre un argomento triste e purtroppo sempre attuale: La violenza di genere. L’obiettivo dell’incontro è la sensibilizzazione attraverso la divulgazione: un primo passo per contribuire a combattere l’inciviltá” commenta Veronica Cocumazzo, presidente Cif della provincia di Savona che conclude: “Desidero ringraziare le associazioni coinvolte in questo incontro e il Comune di Savona per la collaborazione ed il continuo confronto”.