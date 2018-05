Lavori alle linee telefoniche, chiusa la strada di scorrimento veloce tra Vado e Bergeggi

Vado Ligure. Dal 7 al 25 maggio la strada statale 1 Dir/A “di Vado Ligure” tra i comuni di Bergeggi e Vado Ligure (tra il chilometro 0 e il chilometro 2,836) sarà chiusa al traffico, nel solo orario notturno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Sono escluse le notti dei giorni festivi e dei prefestivi.

La chiusura è necessaria per consentire la posta di una infrastruttura telefonica nelle gallerie “San Nicolò” e “San Genesio”.Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato lungo la viabilità comunale e lungo via Aurelia.

