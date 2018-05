L’Atleticamente Andora festeggiano una giornata di grande ginnastica

Si è conclusa domenica 22 maggio il Campionato Nazionale Csen di ginnastica ritmica, svoltosi a Bellaria, Igea Marina, alla quale hanno preso parte atlete provenienti da tutte le regioni italiane, tra cui 17 atlete andoresi dell’Atleticamente Asd, allenate da Giorgia Giraldi e Giada Ricotti.

Grande soddisfazione per le portacolori dell’Atleticamente che riescono a portare a casa il titolo di Campionessa Nazionale al cerchio grazie ad Irene Patriarca e Natalie De Martin, vice campionessa Nazionale alla palla. Ottima performance anche per Ilenia Morelli, che con determinazione conquista il 5^ posto nazionale.

Lusinghieri piazzamenti anche per Sofia Campanaro e Giulia Denegri, che con un brillante esercizio al cerchio si classificano rispettivamente al 7^ e 11^ posto su ben 58 ginnaste Gratificazione anche per Qira Reme, che, nonostante alcune imprecisioni dettate dall’emozione, è stata notata per le sue qualità tecniche e artistiche.

Grandi soddisfazioni anche per Benedetta Bruna e Maya Forlani, che hanno eccellentemente figurato alla loro prima esperienza nazionale, e Salemi Camilla,Corciulo milena, Ferraiuolo Valentina, che nonostante la giovane età, si sono fatte valere in un contesto così importante rientrando tra le prime venti ginnaste d’Italia nel circuito csen. Anche Giulia Patriarca si aggiudica il 5^ posto nazionale su ben 68 atlete con un preciso esercizio alla palla.

Felice Prota Giulia, che con determinazione porta a termine un’ottima esecuzione ottenendo il 9^ posto. 22^ posto su 79 ginnaste per Repaci Rebecca, al suo esordio su una pedana così importante. Grandi risultati anche nella terza categoria primo livello che vede Sara Laurenti piazzarsi al 7^ posto alla palla, e Giulia Tagliabue, che nonostante una perdita d’attrezzo importante, riesce a conquistare, grazie alla sua precisione nell’ esecuzione delle difficoltà, il 10^ posto in classifica. Nella categoria Junior Silver A Giada Bertolotto ottiene un bellissimo 7^posto nell’esercizio alla palla. Il direttivo si congratula con le insegnanti e le atlete per gli ottimi risultati raggiunti, considerandoli non come un punto di arrivo, ma di partenza