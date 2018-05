L’Asd RunRivieraRun esporta la filosofia della Chicchiricchì Run

Finale Ligure. L’Asd RunRivieraRun va oltre il running e l’aspetto agonistico, tanto che venerdì 25 e sabato 26 maggio è stata invitata, dal Polo Universitario Officina H di Ivrea in collaborazione con l’Università di Torino, ad una due giorni con, nella giornata di venerdì, la conferenza dal titolo “La Promozione dell’attività fisica per la prevenzione delle malattie. Ruolo e responsabilità del professionista della salute”.

Relatori saranno il dottor Mauro Salizzoni, docente all’Università degli Studi di Torino, maratoneta dei trapianti di fegato alle Molinette (la sua struttura ha compiuto tremila trapianti) e professionista di caratura internazionale nonché maratoneta del podismo da oltre 40 anni; Carla Francone, medico SSD Promozione della salute ASL TO4 che nel 2017 ha avviato il progetto dei gruppi di cammino con destinatari adulti e anziani, famiglie con bambini.

Il progetto è nato dallo scopo di contrastare la sedentarietà e promuovere il benessere della propria comunità. L’ASL TO4 intende promuovere la nascita e il mantenimento di gruppi di cammino; Cristina Bolla e Luciano Costa dell’Asd RunRivieraRun hanno presentato la filosofia della Chicchiricchì Run, l’ormai celebre allenamento di gruppo per tutti, “correre e camminare insieme per stare bene insieme” ed il progetto Socializzazione e Benessere.

Il progetto Socializzazione e Benessere e la Chicchiricchì Run sono partiti nel 2014 al fine di promuovere l’invecchiamento attivo. La prima fase di questo progetto ha portato nel 2015 un gruppo alla terminare la Maratona di New York; si trattava di persone che si sono avvicinati al mondo della camminata sportiva ed alla corsa come primo approccio e da li in avanti il gruppo è cresciuto. Non solo senior ma anche young e kids, tutti animati dalla stessa filosofia che fa praticare sport come stile di vita e come alternativa ad una vita sedentaria ed in solitudine.

Al termine della conferenza è stato anche presentato il nuovo Runners Club RunRivieraRun Ivrea che nasce all’interno del Polo Universitario Officina H con referenti Alfredo Vanoni e Rita Brunetto Prando.

Sabato 26 maggio si è tenuta, invece, la Chicchiricchì Run Passi di Salute con partenza alle ore 7 in sinergia con il Polo Universitario Officina H e che ha visto la partecipazione di quasi trecento persone.

Non solo tempi, non solo cronometro, ma l’attività fisica, la corsa e la camminata al centro di un progetto che intende coinvolgere migliaia di persone, intende mettere tutti sullo stesso piano, nessuno escluso, perché stare bene con se stessi e con gli altri è lo scopo primario della nostra vita.

Le trasferte fuori confine della ASD RunRivieraRun hanno un duplice scopo, diffondere la filosofia che anima l’associazione, “la Socializzazione ed il Benessere” e promuovere il territorio ligure come luogo di corse e camminate alla scoperta del territorio dal punto di vista dei podisti ad impatto zero.

Nella foto alcuni dei partecipanti alla Chicchiricchì Run Passi di Salute sabato 26 maggio ad Ivrea.