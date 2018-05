Vado Ligure. Senza troppi patemi l’Amatori Savona chiude la pratica Audax San Terenzo, vince la serie finale e vola in Serie B. Le ragazze del presidente Mazzieri sbancano Lerici e dopo un campionato con una sola sconfitta (se si tolgono le due con Spezia, Under 20 ed “illegale” per il campionato) coronano una stagione ricca di grandi soddisfazioni.

Il gruppo delle Under 18 arricchito dalle quattro senior (Dagliano, De Mattei, Lanari, Gatto) avrà così la possibilità dal prossimo anno sportivo di cimentarsi con un campionato di livello assoluto.

La cronaca della gara racconta di un’Amatori in grado di prendere subito le redini dell’incontro grazie al duo Lanari-Poggio e con Cambiaso in versione “mastino” su Canova. La gara non è sicuramente bella dal punto di vista dello spettacolo e le pappagalline nonostante gli errori chiudono avanti di 18 il secondo quarto, con San Terenzo che batte in testa e non riesce a prendere ritmo.

Quello delle ragazze vadesi è invece troppo per le levantine, che pian piano si sgonfiano, e solo la poca efficacia nel trasformare facili contropiedi non consente alle ospiti di prendere il largo. Anche il terzo quarto termina con l’Amatori in controllo (31-55).

L’ultimo quarto è di pura accademia. Le biancorosse non spingono sull’acceleratore e San Terenzo non ha la forza di impensierire le vadesi. Di fatto si aspetta il quarantesimo che da il là ai festeggiamenti delle giocatrici ospiti.

L’Amatori Savona vince meritatamente un campionato dominato fin dalla prima giornata. La Serie B femminile fa il paio con la conquista per l’Under 18 della prima finale nazionale e consegna alle ragazze vadesi un annata straordinaria per i risultati ottenuti.

Ora un po’ di meritato riposo e poi si comincerà a pensare al prossimo anno che sicuramente sarà molto più impegnativo per la superiore qualità delle avversarie. Crediamo però che se le ragazze saranno in grado di superare le difficoltà con la compattezza del gruppo, anche la stagione 2018/2019 sarà ricca di soddisfazioni per l’Amatori Savona.

Il tabellino di gara 2 della finale:

Audax San Terenzo – Amatori Pallacanestro Savona 46-68

(Parziali: 7-18; 21-39; 31-55)

Audax San Terenzo: Cattoi 2, Bertella 2, Pescetto 14, Del Carpia, Persia 2, Conselmo 6, Canova 6, E. Del Carpia 2, Gili, Lucignani 8, Borghini 2. All. Rossi, ass: Persia.

Amatori Pallacanestro Savona: Pollero, Ellena 2, Mata 6, Lanari 14, Dagliano 4, Zappatore 9, Cambiaso 8, Poggio 23, Raineri, De Mattei 2. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna.

Arbitri: Moscatelli (Bolano) e Boerio (La Spezia).