L’Amatori Savona comincia bene la finale regionale

Vado Ligure. Va alle biancorosse vadesi gara uno di finale, giocata insolitamente di giovedì alle ore 21 al Geodetico di fronte ad una buona cornice di pubblico.

L’Amatori fa sua la partita grazie ai due quarti conclusivi in cui vince la tensione della finale e schianta le spezzine concedendo loro la miseria di 5 punti in metà gara.

Si parte con le ragazze del presidente Mazzieri ad attaccare la zona spezzina, dopo i 120 minuti con Marola. Il primo canestro è di Lanari, di gran lunga la migliore in campo. Le biancorosse attaccano con una certa fluidità ma lasciano troppo iniziativa alle levantine che sono nettamente più esperte delle giovani vadesi e rimangono in scia grazie soprattutto alle amnesie difensive delle pappagalline. Il primo quarto si chiude con l’Amatori avanti 20 a 12, ma troppo sprecona.

Il secondo quarto è la falsariga del primo: l’Amatori fa e disfa. Si alternano buone giocate in attacco che vengono vanificate con la poca attenzione e mollezza difensiva. Le spezzine non si fanno pregare e grazie a due bombe di Canova chiudono il secondo quarto a stretto contatto delle biancorosse (34 a 29).

L’intervallo lungo serve allo staff a ribadire con estrema calma quanto sia importante l’aspetto difensivo per le ragazze. Si riparte con l’APS che sembra un altra squadra. Finalmente Dagliano esiste in difesa e Poggio domina a rimbalzo. In un amen il vantaggio delle pappagalline si dilata in modo esponenziale con San Terenzo che non vede più il canestro e le biancorosse che maramaldeggiano in contropiede. Si va all’ultimo riposo con la squadra di casa avanti 53 a 32 e con San Terenzo alle corde.

Quarto ed ultimo tempino ininfluente per il risultato finale, con ampie rotazioni e con le ragazze vadesi a tenere il piede sull’acceleratore nonostante l’ampio margine di vantaggio. San Terenzo si arrende e la gara finisce con un divario fin troppo punitivo per le spezzine (69-34).

Ora le vadesi possono affrontare con la mente sgombra l’esperienza delle finali nazionali Under 18 (inizio domenica 20 alle ore 14 contro Moncalieri) in un girone che vede competere anche Futurosa Trieste e Ororosa Bergamo. Pronostico chiuso, ma si va a Battipaglia per giocarsi il tutto per tutto.

Per quanto riguarda la seconda gara di finale bisognerà invece attendere martedì 29 maggio in quel di Lerici, dove le biancorosse sono chiamate a cancellare quello che è successo ieri e prepararsi ad un altra autentica battaglia.

Il tabellino di gara 1 della finale:

Amatori Pallacanestro Savona – Audax San Terenzo 69-34

(Parziali: 20-12; 34-29; 53-32)

Amatori Pallacanestro Savona: Ellena 2, Mata 2, Pollero 2, Raineri 3, Cambiaso 10, Lanari 17, Zappatore 6, De Mattei 6, Dagliano 7, Poggio 14. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna.

Audax San Terenzo: Cattoi 2, Bertella 7, Pescetto, A. Del Carria 3, Persia, Conselmo 6, Canova 12, C. Del Carria, Gili 4, Borghini, Lucignani. All. Rossi, ass. Persia.

Arbitri: Mariani e Scotti (Genova).