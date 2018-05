L’Albissola ha partecipato all’incontro tra le neopromosse e la Lega Pro

Firenze. L’ Albissola e le altre società neopromosse (Vis Pesaro, Virtus Verona, Rimini, Rieti, Pro Patria, Potenza, Gozzano, Vibonese) sono state ricevute, a Firenze, dal presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina e dal presidente della Lnd, Cosimo Sibilia.

Erano presenti all’incontro il segretario della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il segretario generale della Lnd, Massimo Ciaccolini ed il segretario del dipartimento interregionale, Mauro De Angelis.

La riunione è servita per fornire alle società gli strumenti per affrontare il passaggio al mondo professionistico e gli elementi necessari previsti dal Sistema Licenze Nazionali per ottenere l’iscrizione al prossimo campionato.

“Alle neo promosse vanno i complimenti ed il benvenuto nel mondo del professionismo – ha affermato Gabriele Gravina, la Serie C è la Lega del fare, in continua evoluzione ed indirizzata verso progetti ambiziosi”.