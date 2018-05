Albissola Marina. Domenica 6 maggio 2018, è il giorno della promozione in Serie C. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Albissola 2010 compie il grande salto ed entra in un altro mondo, quello dei professionisti. Ecco come la società, sul proprio sito ufficiale, celebra la giornata odierna.

Nell’ultima giornata di campionato, la squadra di mister Fabio Fossati batte a Forte dei Marmi il Seravezza Pozzi per 1 a 2, incamera la sua decina vittoria consecutiva e chiude il campionato al primo posto in classifica, accedendo direttamente in Serie C.

Consapevoli della posta in palio e di avere alle spalle una diretta inseguitrice a due punti, pronta ad approfittare di un eventuale passo falso, memori anche del pareggio per 1 a 1 che il Seravezza, anch’essa squadra debuttante in Serie D, aveva saputo cogliere al Faraggiana, i giocatori non si sono concessi nessuna distrazione ed hanno affrontato l’incontro con la giusta determinazione che alla fine ha consentito loro di vincere, rendendo vano ogni altrui risultato.

Eppure è stato il Seravezza, come all’andata, a passare in vantaggio e da Sanremo giungevano notizie del vantaggio matuziano. Ma l’Albissola non si è scomposta più di tanto, raggiungendo il pareggio a fine primo tempo con Molinari. Nella ripresa il raddoppio firmato da Piacentini al secondo minuto, con il risultato che non cambia fino alla fine. È stata partita vera, combattuta fino alla fine, con un Seravezza che ha cercato in tutti i modi di agguantare il pareggio. Ma così non è stato ed è l’Albissola a vincere.

Al fischio finale, la tensione è venuta meno, con allenatore, giocatori e dirigenti festanti sul campo e i tifosi in giubilo sulle tribune. Un’emozione di felicità per il risultato raggiunto che ha preso tutti e, ne siamo certi, anche coloro i quali non erano oggi presenti a Forte dei Marmi.

Un altro successo sportivo da tramandare è stato scritto, con l’Albissola che vince il suo terzo campionato di fila dall’entrata in campo del main sponsor MBF Aluminium del dott. Giampiero Colla e dott.ssa Claudia Fantino Colla, presidente onorario.

Un campionato straordinario per la matricola terribile Albissola. L’ambizione societaria d’inizio stagione era solo una, ovvero mantenere la categoria in questo primo anno nella massima serie dilettantistica nazionale. Ma la squadra è andata ben oltre le più rosee previsioni. Partita in sordina, ha poi accelerato stupendo tutti, in un girone di ritorno a dir poco eccezionale fatto di una sconfitta, un pareggio e quindici vittorie delle quali dieci consecutive. Un rendimento che alla fine le ha consentito di poter guardare dall’alto in basso squadre partite con il chiaro intento del salto di categoria.

Un successo frutto del lavoro e della professionalità sul campo del mister, degli atleti e di tutto lo staff tecnico. Un successo del main sponsor dott. Giampiero Colla e dott.ssa Claudia Fantino Colla, che vedono così portato a compimento quel progetto steso nel 2015, quando è iniziata l’avventura di sostegno all’Albissola nel campionato di Promozione. Un successo del presidente Mirco Saviozzi, del ds Mimmo Nuzzo e di tutti i vertici societari.

Una vittoria dedicata a tutti coloro i quali hanno creduto in questo progetto che, con perseveranza e dedizione, han fatto sì che in tre stagioni sportive, il sogno di poter essere partecipi in un campionato professionistico, giungesse a compimento.

Un grazie quindi a dirigenti, tecnici e agli atleti di ogni leva dell’Albissola. Grazie a tutti voi, oggi quel sogno è diventato realtà. Un’affermazione che certamente riempie d’orgoglio tutta la comunità di Albissola Marina e di Albisola Superiore, con i tifosi che ci sono sempre stati vicini e le rispettive amministrazioni comunali. Un grazie particolare anche agli Ultras Züeni che con il loro entusiastico incitamento hanno sostenuto e accompagnato la squadra fino alla vittoria finale. E il sogno continua!