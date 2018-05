Laigueglia. Continuano, nonostante la chiusura ufficiale, i percorsi di “uno sport per amico”che, in oltre quattro mesi di attività hanno coinvolto, nelle discipline mountain bike, basket integrato, nordikwalking e giochi in acqua, oltre 300 studenti delle Scuole Medie di Alassio, degli Istituti Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio-Albenga e del Liceo G. Bruno di Albenga, con un educational finalizzato alla promozione del segmento sportivo del turismo scolastico.

Ospiti e testimonial dell’#outdoordelmare gli studenti dell’Istituto comprensivo Quartiere Moretta di Alba, che per una giornata hanno sperimentato gli sport in riva al mare e tra le onde: dal nordik walking alla mountain bike, dal crystal kayak allo slide water walking.

“Obiettivo primario dell’educational – come sottolineano gli organizzatori – è quello di destagionalizzare l’offerta climatico balneare, sfruttando le straordinarie potenzialità del mare e della spiaggia e di tutte le realtà associative degli sport legati #outdoordelmare”. L’evento – proseguono i promotori dell’iniziativa – con l’Istituto Comprensivo Quartiere “Moretta” di Alba, che conta circa 1000 alunni, 140 docenti e 25 tra assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, suddivisi per sei plessi tra scuola primaria e secondaria di primo grado, rappresenta una grande opportunità promozionale, visto e considerato che coinvolgerà in modo trasversale oltre 5000 potenziali clienti.”

L’evento sportivo organizzato dallo staff di progetto di “uno sport per amico” in collaborazione con Comune di Laigueglia, rete d’impresa QUI LAIGUEGLIA, ASD Aquilia Vela, ASD Mestei e Segue e Laigueglia Bike & Wellness, rientra tra le azioni a supporto dello sviluppo dell’economia turistica del territorio del piano di miglioramento dell’Istituto Giancardi-Galilei-Arcardi di Alassio.

A sperimentare i percorsi laiguegliesi dell’#outdoordelmare 27 ragazzi della seconda e della terza media albese, premiati per il loro impegno nelle attività dei Campionati Studenteschi accompagnati dai docenti Paola Saglietti referente di scienze motorie, Lorella Denicola e Silvano Storti, che coordinano il progetto grazie all’autorizzazione del dirigente Bruno Bruna e dalla vicepreside prof. Paola Biglino che hanno accolto con entusiasmo l’invito.

Le attività e i percorsi sportivi proposti per l’uotdoor del mare sono stati predisposti dai docenti Massimo Sabatino, Antonella Annitto, Piero Raspino, Fulvia Merello, Letizia Cavallaro, Carlo Caglieris, Franco Laureri e dagli esperti Massimo Cogliati.