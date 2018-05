Laigueglia, Claudia Arduino e la sua lista in piazza per incontrare i cittadini

Laigueglia. La lista “Con voi per Laigueglia – Claudia Arduino sindaco” sarà presente nelle piazze e nelle vie del paese con il gazebo anche in questo ultimo fine settimana prima del voto.

“Ogni candidato sarà disponibile per una chiacchierata, uno scambio di idee, un confronto sulle scelte future per il bene del nostro paese” spiega il candidato sindaco.

“Questi gli appuntamenti: domani dalle 10.00 alle 12.00 saremo in Piazza Preve angolo Via Dante; sabato 02 giugno 2018 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 e Domenica 03 giugno 2018 dalle 10,00 alle 13,00 saremo in Piazza Garibaldi angolo Via Dante. A chi non riuscirà ad incontrarci presso il gazebo, diciamo che sarà possibile vederci sempre in questo nostro amato paese. Noi abitiamo, abbiamo casa ed attività produttive a Laigueglia!” aggiunge Claudia Arduino.

“Il nostro candidato Sindaco, di famiglia Laiguegliese, è residente a Laigueglia. Noi candidati della lista Con voi per Laigueglia viviamo e sentiamo nostri i valori radicati nel paese. Intendiamo farcene promotori e divulgatori amministrando con la saggezza delle tradizioni e lo sguardo rivolto al futuro a 360 gradi” concludono dalla lista che sostiene Claudia Arduino.