Laigueglia. Una sala delle Opere Parrocchiali gremita ha accolto ieri sera il candidato sindaco Roberto Sasso del Verme e la sua squadra per la presentazione al pubblico della lista civica “Uniti per il Domani”, in corsa per le elezioni amministrative del 10 giugno prossimo a Laigueglia.

Il candidato sindaco Sasso del Verme ha presentato i componenti della lista e illustrato i punti principali del programma elettorale. “Una squadra pronta per affrontare la sfida di amministrare Laigueglia per i prossimi cinque anni”, dichiara Roberto Sasso del Verme, “nell’ottica di una continuità amministrativa, del buon governo e consapevoli che il lavoro da proseguire sarà molto”.

di 8 Galleria fotografica Laigueglia 2018, ecco lista di Roberto Sasso Del Verme









“Nel nostro programma, una serie di proposte concrete e realizzabili, per migliorare e valorizzare il turismo e le nostre tradizioni, per una Laigueglia ricca di servizi, moderna, a misura di cittadino e di turista”.

Ecco i nomi della lista a sostegno di Roberto Sasso Del Verme: Cinzia Mastropaolo, Fabio Giuliano, Lino Bersani, Fulvio Ricci, Federica Giovinazzo, Corrado Folco, Giancarlo Garassino, Fabrizio Montaldo, Caterina Favoino e Massimiliano Dapolito.