Laigueglia 2018, inaugurazione del point elettorale per la lista civica “Uniti per il domani”

Laigueglia. Sarà inaugurato domani, venerdì 25 maggio, a mezzogiorno, in via Dante 61, a Laigueglia, il point elettorale della lista civica “Uniti per il Domani”.

Nell’occasione, saranno presenti i candidati della squadra del candidato sindaco Roberto Sasso del Verme per le elezioni amministrative di Laigueglia del 10 giugno 2018.

Il programma elettorale della lista riguarda Laigueglia a 360 gradi ed è racchiuso in 7 punti chiave: qualità della vita; turismo, sport e cultura; urbanistica; infrastrutture e opere pubbliche; ambiente; energia e innovazione; sociale.