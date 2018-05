Laigueglia. E’ stata ufficialmente presentata oggi la lista civica “Con Voi per Laigueglia – Claudia Arduino Sindaco”. La presentazione è avvenuta questo pomeriggio, al centro civico Semur-en-Auxois di Laigueglia alla presenza di una nutrita cornice di pubblico.

“É lo spirito di servizio che anima me e tutti i componenti della mia lista, che vuole essere alternativa alle precedenti amministrazioni con un forte programma di cambiamento” afferma il candidato sindaco Claudia Arduino.

“Ci sono tantissime cose da fare: vogliamo far ritornare le persone a vivere a Laigueglia, a prendere casa in primis. Oltre all’acquisto di un alloggio vogliamo incentivare anche la possibilità di affittare a prezzi giusti, che accontentino sia inquilini che proprietari. Ci sono poi tant’è case sfitte e noi vogliamo creare le condizioni per rimetterle a reddito, a vantaggio di tutti”.

“Vogliamo tornare ad avere piazze piene di bambini che giocano, oggi la popolazione è particolarmente anziana e servono misure per incentivare giovani coppie e l’insediamento di nuove famiglie”.

E ancora: “Altro aspetto interesse del programma è aiutare le persone a trovare nuova occupazione: se ripopoliamo il paese, i cittadini dovranno contare anche su un posto di lavoro: vogliamo aumentare i giorni di alta stagione (almeno 200) e per questo abbiamo parlato con albergatori e commercianti per trovare formule e soluzioni. Ad esempio, serve una promozione turistica nuova, 2.0. Bisogna spingere il turismo via web e sburocratizzare il Comune: si può fare!”.

“Punteremo inoltre sulla conservazione e sul mantenimento del patrimonio esistente a Laigueglia, valorizzando al massimo il nostro territorio e le nostre bellezze. Saremo costruttivi e non distruttivi…” conclude Claudia Arduino.