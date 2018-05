La scherma ligure sorride: performances importanti dei proprio giovani

Ottimo momento per il movimento della scherma ligure che coglie importanti prestazioni a cominciare dalla vittoria di Anita Corradino della Cesare Pompilio nel Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” tenutosi a Riccione. Corradino ha bissato il successo nella spada femminile ottenuto lo scorso anno nella categoria inferiore confermandosi la migliore a livello nazionale.

Ottimi piazzamenti anche per Benedetta Madrignani del Circolo Scherma La Spezia che è quinta nella spada e sesta nel fioretto Ragazze, mentre Lucrezia Canessa del Club Scherma Rapallo, termina sesta nel fioretto Bambine. Settimo posto per Sofia Raggio, sua compagna di squadra nel fioretto femminile. Infine per Alice Ferri della Cesare Pompilio arriva un quinto posto nella sada Allieve.

Contestualmente il Circolo Scherma Savona ha assegnato, come di consuetudine, i premi dedicati a “Giorgio Faldini” ed “Antonio Berni”. Il primo è indirizzato a chi ottiene, nella prova di Riccione, la miglior posizione fra gli atleti liguri. Il secondo similmente, ma si rivolge alle donne. Per tutti e due i premi sono comprese le tre armi.

In questo caso la vittoria è stata di Alex Patrone, proprio del Circolo Scherma Savona che ha ottenuto un undicesimo posto nel fioretto Allievi; mentre al femminile il trofeo è stato assegnato ad Anita Corradino della Cesare Pompilio grazie alla vittoria del titolo italiano.