Provincia. Sono oltre 80 i chilometri di strade provinciali la competenza dei quali è “passata di mano” da Palazzo Nervi ad Anas. Questa mattina il presidente di Provincia di Savona, Monica Giuliano, si è recata in Regione per firmare il protocollo d’intesa che sancisce ufficialmente il passaggio di consegne.

“Si tratta di un passaggio importante – spiega Giuliano – perché sono stati stabiliti i tempi precisi del passaggio di più di 80 chilometri di strade provinciali da Provincia di Savona ad Anas. Queste arterie si trovano in zone molto importanti che vanno dal levante (nella zona del sassellese e di Albisola fino al confine col Piemonte) all’albenganese. E’ un primo passo che ci permette di trasferire la competenza e quindi anche tutte le manutenzioni ad Anas”.

Tuttavia, secondo Giuliano “questo non supera i problemi dell’Ente Provincia perché restano ancora 700 chilometri strade la cui competenza resta in capo alla Provincia. Il tema provinciale dovrà essere risolto a livello governativo con una legge ben precisa che superi quella Delrio che oggi ha delle forme di incostituzionalità molto palesi”.

Le strade interessate sono: la Sp 334 del Sassello dal chilometro 0 al chilometro 28,400 e cioè dalla zona del centro abitato di Albisola Superiore fino al confine con il Piemonte con esclusione del ponte sul torrente Erro al chilometro 25+580 per un totale di 28,400 chilometri; la Sp 453 di Valle Arroscia dal chilometro 0 al chilometro 30 e cioè dall’innesto sulla ex Ss28 (oggi Sp 95 Bis) alla fine dell’innesto con la Ss 582 a Leca d’Albenga al chilometro 22+950 per un totale di 23,066 chilometri; la Sp 582 del Colle di San Bernardo dal chilometro 15,673 al chilometro 37,200 e cioè dall’inizio della Provincia di Cuneo al chilometro 35+500 in corrispondenza del centro abitato di Albenga per un totale di 21,527 chilometri.