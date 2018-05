Garlenda. Fino a domani Bucine, in provincia di Arezzo, ospita “15° Festival delle Regioni”, organizzato dall’Associazione “Bucine un Comune in Fiore”, che vede la partecipazione della Pro Loco Garlenda in collaborazione con il Comune.

“Quest’anno si è deciso di promuovere una delle eccellenze liguri, il basilico, considerato nella filiera: piantina, pesto e degustazione di trofie. Per rinfrescare queste giornate soleggiate viene offerto ai numerosi turisti il basilichito o altre bibite a base di aromatiche gentilmente dateci dalla ditta borea e rossi” spiegano dalla Pro Loco di Garlenda.

“Lo stand ligure è arricchito da fiori e ortaggi delle ortofrutticole di Albenga e Andora, ma anche da materiale illustrativo dei comuni limitrofi. Un angolo particolare è dedicato al pesto al mortaio arricchito dall olio extravergine dop riviera ligure. Ringraziamo per la fattiva collaborazione l’assessore Regionale Stefano Mai, la Camera di Commercio di Savona, Ortofrutticola di Albenga e quella della Val Merula” concludono dalla Pro Loco e dal Comune di Garlenda.