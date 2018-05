La lista “Alassio 365” incontra gli abitanti della Fenarina

Alassio. Mercoledì 23 Maggio alle 21, presso il salone della chiesa di San Giovanni Battista, la lista civica “Alassio 365 – Loretta Zavaroni Sindaco” incontrerà gli abitanti del popoloso ed importante quartiere cittadino della Fenarina.

“Dopo la frazione Solva, il Borgo Coscia ed il quartiere di Loreto – spiegano dalla lista civica – proseguono gli appuntamenti per approfondire le problematiche, seppur già conosciute, del territorio, soprattutto delle periferie che sono le più trascurate. La scelta proviene dalla considerazione che il concetto di coesione sociale e di disagio, che si respira in queste zone piuttosto che in centro. Occorre portare nelle periferie le iniziative, facendo attività di prevenzione, realizzare opere pubbliche, curare l’arredo urbano e dare ai cittadini dei quartieri dei servizi efficienti e non creare dei disagi”.

“Nel programma di mandato alcune delle linee guida sono già dedicate a queste realtà, come ad esempio la necessità di animare le frazioni con nuove manifestazioni e dotarle di servizi che ne consentano una migliore vivibilità (realizzazione opere strutturali: viabilità frazione Solva Vegliasco, e frazione Moglio). Manutenzione e rifacimento strade per frazioni, di intensificare la presenza della polizia municipale, soprattutto per la problematica dei furti e garantire spazzamento e pulizia sono altri punti del programma della lista”.

Secondo la lista “Alassio 365” la Fenarina è “quella parte di città che ha la più alta densità abitativa e l’età media anagrafica più bassa di tutta Alassio. Purtroppo non gode dei privilegi di una frazione nonostante rappresenti una parte importante della città e per la città. La scarsa attenzione e considerazione ha influito, negativamente, su vivibilità, strutture e sviluppo. Sul suo territorio insistono quasi tutti i più importanti servizi pubblici cittadini. La zona è anche quella che aspetta il riutilizzo dei fabbricati dell’ex macello comunale. Urbanisticamente purtroppo l’intero comprensorio ha subito un ‘massacro’ della collina con la realizzazione di un ben noto impattante villaggio”.

Spiega il candidato sindaco: “Voglio essere tra la gente del mio quartiere per abbracciare tutti, per ascoltare i loro problemi, condividere il percorso elettorale che sto facendo ed illustrare le nostre proposte. L’amministrazione dovrebbe sempre avere questo tipo di approccio, che parte con l’ascolto dei cittadini. Sono sicura che ancora una volta rinnoveranno il loro consenso e la fiducia nei miei confronti come hanno già fatto in passato ben conoscendo quanto tempo e dedizione ho sempre messo per svolgere il ruolo di amministratore”.

Invece l’incontro di questa sera, per la zona del centro e Borgo Barusso, è stato rinviato, a data da destinarsi. Il fitto calendario degli incontri prevede un ulteriore appuntamento in programma venerdì 25 maggio alle 210 nella frazione Moglio presso la Soms.