La De Amicis terza al Torneo Ravano nel rugby

Savona. Si è concluso ieri, giovedì 24 marzo, a Genova il 34° Torneo Ravano, ottavo anno dell’epoca multisport, con quasi settemila bambini partecipanti divisi nelle dodici discipline (calcio maschile, calcio femminile, pallavolo, pallacanestro, rugby, ciclismo, pallanuoto, canottaggio, scherma, atletica leggera, tennis, vela).

Per il rugby sono scesi in campo 1.001 i bambini, di cui solamente una trentina già rugbisti. Alle finali hanno partecipato due scuole di Savona, qualificatesi nella fase provinciale giocata ad aprile: la Mameli e la De Amicis.

La scuola De Amicis è andata sul podio, conquistando il terzo posto. Sono dunque tre anni di fila che Savona ben figura al Ravano: prima con la De Amicis (prima del 2016), poi con la Colombo (seconda nel 2017) ed ora nuovamente con la De Amicis.

Un risultato eccezionale, proprio perché le compagini sono state create esclusivamente per il trofeo e i giocatori non avevano esperienze pregresse da vantare. Questo è, in effetti, il grande merito del Torneo: avvicinare il maggior numero di ragazzi allo sport, e che poi scelgano quello che li divertiti di più.

I risultati dei quarti di finale:

De Calboli/Arenzano (GE) – Mameli (SV) 9/5

Mater Misericordia/Sanremo (IM) – De Amicis (SV) 1/12

San Giovanni Battista (GE) – Gibelli (IM) 5/1

Mazzini/Sampierdarena (GE) – Camporosso (IM) 6/3

I risultati delle semifinali:

De Calboli/Arenzano (GE) – De Amicis (SV) 7/3

Mazzini/Sampierdarena (GE) – San Giovanni Battista (GE) 4/3 (dopo golden meta)

La finale 3°/4° posto:

De Amicis (SV) – San Giovanni Battista (GE) 10/3

De Amicis (SV): Massa (1), Garcia, Cerboni (1), Sicca (3), Tamburello, De Domenico, Ferro (2), Raineri (1), Mencacci (2), Rolando.

La finale 1°/2° posto:

De Calboli/Arenzano (GE) – Mazzini/Sampierdarena (GE) 12/4

Nelle foto: le due squadre della De Amicis e della Mameli insieme a Genova; una fase di gioco della De Amicis.