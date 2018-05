Provincia. Arrivederci tutor, almeno per ora. Il caso esplode alla vigilia della stagione estiva e dei grandi esodi vacanzieri sulle autostrade: la Corte d’appello di Roma ha decretato la rimozione e distruzione di tutti i sistemi di rilevazione della velocità media (i cosiddetti “tutor”) a causa della violazione di un brevetto.

Tutto nasce dalla richiesta di una società fiorentina, la Craft, che ha accusato Autostrade per l’Italia di aver “copiato” un loro brevetto: una battaglia iniziata addirittura nel 2006 e conclusasi lo scorso 10 aprile, quando la Corte aveva accolto la tesi dell’azienda ordinando la rimozione degli impianti. Società Autostrade aveva tentato subito la strada della sospensione del provvedimento cautelare offrendosi di pagare una sanzione giornaliera (500 euro) alla Craft fino alla sentenza definitiva: un’offerta respinta dai magistrati perchè, sostengono, Autostrade non ha “l’obbligo” di misurare la velocità (i controlli spettano alla Polizia Stradale).

Foto 3 di 3





Se il 10 aprile l’azienda aveva immediatamente dichiarato che non avrebbe spento i sistemi ma li avrebbe sostituiti con un altro differente “entro tre settimane”, ora secondo quanto emerge lo spegnimento è inevitabile almeno fino all’attivazione di un sostituto del tutor. Nel frattempo i controlli torneranno in capo alle forze dell’ordine con i “vecchi” sistemi: pattuglie, autovelox e telelaser.

Nel savonese sono quattro i tutor installati. I primi due, i più vecchi, sono quelli sulla A6, tra Altare e Savona e tra Millesimo e Ceva: la tratta però non è gestita da Autostrade per l’Italia bensì da Autostrada dei Fiori, pertanto potrebbero “salvarsi” (almeno per il momento) dalla scure della Corte d’Appello romana. Gli ultimi due, invece, sono quelli installati solo un anno fa sulla A10 in seguito alla tragedia della scorsa primavera nel tratto albissolese (morirono due operai, investiti da un Tir). Operativi da settembre tra Albisola e Celle Ligure (in entrambe le direzioni), rischiano di aver avuto vita davvero brevissima.

Polizia Stradale ed Autostrade per l’Italia hanno comunicato che “stanno lavorando per l’attivazione in via sperimentale del nuovo sistema SICVe PM, approvato con provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 3338 del 31 maggio 2017”. Nel frattempo, nel tratto indicato i controlli potranno avvenire con altri sistemi. E non è detto che sia un bene per gli automobilisti indisciplinati: se infatti il tutor può essere parzialmente “neutralizzato” dai ricchi (si può pagare una multa maggiorata per non perdere punti sulla patente), di fronte alla pattuglia non ci saranno escamotage in grado di salvare il proprio titolo di guida.