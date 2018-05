Savona. A ranghi ridotti per impegni vari di molti atleti, la società savonese si distingue anche in Toscana, a Pisa, conquistando un meritatissimo secondo posto dietro solo al Canoa Club Livorno e battendo, nell’ordine, importanti sodalizi quali i Comunali Firenze e l’Arno Pisa.

Ben 12 le società presenti, per oltre 180 atleti provenienti dalle regioni confinanti. Per la Liguria era in gara solamente la Canottieri Sabazia.

Foto 3 di 3





Tra le categorie superiori sfiora il podio ben due volte Sofia Lombardi, sia nel K1 Junior che nel K1 Senior, mentre il K4 Junior si distingue per un duello all’ultimo metro con l’equipaggio del Canoa Club Livorno, cedendo solo sul traguardo per pochi centesimi.

Nel settore giovanissimi molte sono state le medaglie conquistate; successi che lasciano ben sperare per il prossimo fine settimana quando, a Mergozzo, si disputerà la prima prova di Canoa Giovani a livello nazionale.

Soddisfazione, naturalmente, per lo staff tecnico savonese, al completo per l’occasione, formato da Laura Bentivoglio, Cristina De Gregori ed Emanuel Cabib.

Di seguito i piazzamenti sul podio della Canottieri Sabazia.

Medaglie d’oro:

Matteo Curletti, Simone Delfino, Samuele Dossetti, Edoardo Corallo (K4 Cadetti B metri 200)

Lorenzo Garzoglio (K1 420 Allievi A metri 200)

Lorenzo Rizza, Riccardo Rossi, Pietro Frumento, Edoardo Ramagli (K4 Cadetti A metri 200)

Michael Battaglia (K1 420 Allievi B metri 200)

Michael Battaglia (K1 420 Allievi B metri 2.000)

Emiliano Secci, Filippo Ferrara (K2 Cadetti B metri 2.000)

Matteo Curletti, Simone Delfino, Gabriele Pontini, Edoardo Corallo (K4 Cadetti B metri 2.000)

Pietro Giusto, Miachael Battaglia, Filippo Spezialetti (K1+K2 metri 2×200)

Medaglie d’argento:

Filippo Spezialetti (K1 420 Allievi B metri 200)

Pietro Frumento (K1 Cadetti A metri 2.000)

Pietro Giusto, Filippo Spezialetti (K2 520 metri 2.000)

Simone Delfino (K1 Cadetti B metri 200)

Alessandro Ciarlo, Federico Ottonello, Ludovico Spezialetti, Giulio Vaira (K4 metri 200)

Medaglie di bronzo:

Samuele Dossetti (K1 Cadetti B metri 200)

Edoardo Corallo (K1 Cadetti B metri 200)

Pietro Frumento, Lorenzo Rizza (K2 Cadetti A metri 200)

Emiliano Secci, Gabriele Pontini (K2 Cadetti B metri 200)