Borghetto Santo Spirito. Nutrita partecipazione a La 10 della BiBi, prima prova del Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun che si è svolta nella mattinata di martedì 1 maggio a Borghetto Santo Spirito.

La BiBi, corsa podistica su strada, ha visto la presenza di partecipanti delle più varie ambizioni, accomunati dalla voglia di fare sport insieme, con tre opzioni differenti. La BiBi, infatti, sotto l’organizzazione dell’associazione Asd RunRivieraRun e con il patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito e di Acsi Genova, si è fatta in tre.

La formula era quella della non competitiva. La gara clou è stata quella di 10 chilometri, un circuito cittadino di 5 chilometri da ripetere due volte. Spazio anche ad una 5 chilometri (un giro) ed alla staffetta 5 più 5 di un giro a testa.

Il ritrovo, per tutte e tre le formule, è avvenuto in piazza Libertà, nel centro cittadino. Il via è stato dato alle ore 10. Circa duecento i partecipanti complessivi, dei quali 143 hanno preso parte alla gara più lunga, che misurava, per l’esattezza, 9,6 chilometri.

Il vincitore è Carlo Cangiano dell’Albenga Runners, che con il tempo di 33’22” ha preceduto di 41″ Alessandro Benati dell’Atletica Cogne e di 3’16” Stefano Aicardi dell’Albenga Runners.

Tra le donne ha primeggiato Enrica Meneghetti dell’Albenga Runners, chiudendo in 38’31”. Seconda posizione per Sonia Lorenzon della Sisport a 3′; terza Elisa Vitton Mea dell’Atletica Cogne a 3’44”.

Vediamo i podi nelle singole categorie anagrafiche:

M17-34: 1° Simone Delmonte (RunRivieraRun) 37’10”, 2° Diego Sistro (Tapporosso) 38’21”, 3° Nicola Piccardo (Albenga Runners) 39’12”

M35-44: 1° Carlo Cangiano (Albenga Runners) 33’22”, Alessandro Benati (Atletica Cogne) 34’03”, Stefano Aicardi (Albenga Runners) 36’38”

M45-54: 1° Fabrizio Fattor (Albenga Runners) 38’16”, 2° Gilberto Fracchia (RunRivieraRun) 39’18”, 3° Fabrizio Rinaldo (Albenga Runners) 39’54”

M55-64: 1° Paolo Desalvo (RunRivieraRun) 40’52”, 2° Giovanni Zuffo (Runners Loano) (42’06”), 3° Antonio Fallea (Amici del Roccolo) 43’53”

M65 e oltre: 1° Nicola Lazzaro (DLF Asti) 47’11”, 2° Silvano Garello (Gas Energy Durban) 48’52”, 3° Gianni Pandoro (Run&Motion) 49’33”

F17-34: 1ª Sonia Lorenzon (Sisport) 41’31”, 2ª Sara Giugiario (Base Running) 44’14”, 3ª Marta Pareschi 44’42”

F35-44: 1ª Enrica Meneghetti (Albenga Runners) 38’31”, 2ª Elisa Vitton Mea (Atletica Cogne) 42’15”, 3ª Veronica Carbotta (Giordana Lombardi) 44’23”

F45-54: 1ª Maria Verdu Sanchez (Podistica Peralto) 43’53”, 2ª Arabella Traverso (Podistica Savonese) 45’38”, 3ª Rosa Staiano (Alpini Trofarello) 46’09”

F55-64: 1ª Fernanda Ferrabone (RunRivieraRun) 47’02”, 2ª Rita Mollea (Atletica Run Finale) 50’12”, 3ª Laura Vittonetto (Runners Loano) 51’20”

F65 e oltre: 1ª Immacolata Fersini (Runners Loano) 1h00’31”

