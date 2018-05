Marina di Pietrasanta. Secondo il pensiero degli antici greci, il ‘pathos’ rappresenta una delle due forze che regolano l’animo umano… l’altra è il ‘logos’, la parte razionale…

La carica umana dei ragazzi di Fabio Fossati, saliti, sabato pomeriggio, sul pullman diretto in Toscana, è stata certamente acuita dalla ‘scooterata’ dei tifosi ceramisti, che li hanno accompagnati fino all’imbocco dell’autostrada... Ma non li hanno lasciati soli da li in avanti… perché, di certo li raggiungeranno domenica, per supportarli con ogni mezzo, nella decisiva sfida, al ‘Necchi Balloni’ di Forte dei Marmi, con il Seravezza, un match che vale la promozione in Serie C.

Pathos e logos dicevamo… prima del fischio di inizio, bisognerà lasciare nello spogliatoio concitazioni ed emozioni e dare spazio al rigore scientifico degli schemi di Fabio Fossati ed alla razionalità del gioco fino ad oggi espresso dall’Albissola, senza farsi soggiogare dall’ansia di raggiungere un traguardo storico per la società ed anche per la quasi totalità dei ragazzi che scenderanno in campo…

…Ma chiudiamo qui, ubbidendo a tutta la scaramanzia possibile, che ci suggerisce di lasciare tranquilli giocatori, staff e dirigenti, concentrati al massimo, non su quanto manca alla vetta, ma sulla voglia ferrea di salirci… senza pensarci, secondo il pensiero di Friedrich Wilhelm Nietzsche.