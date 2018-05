Karate Club Savona: un aprile dedicato ai giovanissimi

Savona. Domenica 15 aprile si è svolto presso il palazzetto dello sport di Quiliano il Trofeo Csen Savona, che ha visto la partecipazione per il Karate Club Savona di 65 atleti, alcuni dei quali alla prima esperienza.

La manifestazione ha riscosso un grande successo grazie all’organizzazione dello Csen Savona e i giovani virgulti savonesi si sono comportati tutti ottimamente, conquistando una pioggia di medaglie che ha regalato al sodalizio savonese il primo posto nella classifica per società partecipanti.

Medaglia d’oro: Albamonte Giorgia, Brignone Luca, Basso Giacomo, Campo Arianna, Domi Saimon, Ferrari Nicolò, Ferrero Francesca, Genta Jacopo, Genta Micol, Guidi Cristian, Lorenzetti Tommaso, Manca Perotti Beatrice, Musso Roberta, Odello Andrea, Penè Caterina, Polerà Marco, Pugliaro Irma, Stagnaro Gabriele, Zamagni Mattia.

Medaglia d’argento: Brignone Diego, Brignone Giorgia, Di Murro Pietro, Galati Vittoria, Giordani Paola, Lagasio Edoardo, Pasquale Sofia, Pica Gian Lorenzo, Rovere Lisa, Rossello Francesca.

Medaglia di bronzo: Astengo Matteo, Bertocci Ludovico, Bertocci Sofia, Casella Dario, Casella Pietro, Cassamo Rayan, Di Murro Luca, El Ouahabi Malak, Malsjai Daniel, Marchelli Lorenzo, Matarazzo Federico, Nolesio Sofia, Marenda Isabel, Marenco Maya, Oddera Marco, Pico Garcia Gabriele, Sava Stefano, Testa Daniele.

I maestri, orgogliosi dei loro piccoli atleti, si sono complimentati anche con coloro che non sono riusciti a salire sul podio ma che hanno comunque combattuto fino all’ultimo secondo con grinta e volontà, dimostrando capacità e tenacia da veri campioni.

Sabato 28 e domenica 29 aprile il Karate Club Savona ha partecipato al Trofeo Lis a Ponte Piave, in Veneto, organizzato dalla società sportiva dove è cresciuta Sara Cardin, la campionessa del mondo di karate.

Sabato, ospiti degli amici veneti Sara Cardin e Paolo Moretto, gli atleti della classe Ragazzi (2009, 2008 e 2007) si sono affrontati nella prova Kumite a punto durante una manifestazione ad invito che ha avuto un grande successo mentre in serata per gli atleti più grandi si è disputata una gara a squadre provinciali. Domenica è stato invece il giorno della gara individuale per tutte le classi di età agonistica. Per il Karate Club Savona, accompagnati da Carlini Raffaella, hanno partecipato all’evento dodici atleti: Brignone Giorgia, Domi Saimon, Ferrero Francesca, Galati Vittoria, Genta Jacopo, Genta Micol, Lorenzetti Tommaso, Magnani Riccardo, Musso Roberta, Polerà Marco, Pica Gian Lorenzo e Rossello Francesca, che si sono comportati ottimamente, conquistando tutti almeno una medaglia.

Nella squadra giovanile maschile (nati tra il 2001 e il 2004) hanno gareggiato con gli atleti savonesi, in prestito, Puppo Matteo e Ez-Zahiri Ayoub del Senkukai Genova ed Andrea, un ragazzo di Verona. Nella squadra Esordienti (2006 e 2005) hanno difeso i colori di Savona, sempre in prestito, Sorci Filippo del Karate Ponte Piave e Froldi Nicholas di Mantova. Mentre la savonese Francesca è andata in prestito alla squadra giovanile femminile di Mantova. Di seguito i risultati dettagliati.

Medaglia d’oro:

Genta Jacopo (Kumite a punto Ragazzi M30 kg),

Magnani Riccardo (Kumite a punto Ragazzi M 35 kg),

Rossello Francesca (Kumite a punto Ragazzi F 30 kg).

Medaglia d’argento:

Domi Saimon (Kumite a punto Ragazzi M 40 kg),

Ferrero Francesca (Squadra Giovanile Femminile in prestito),

Galati Vittoria (Kumite a punto Ragazzi F 30 kg),

Squadra Esordienti: (Brignone, Genta, Giordani, Pica + Froldi e Serci in prestito),

Squadra Giovanile Maschile (Lorenzetti, Polerà + Andra, Ez-Zahiri e Puppo in prestito).

Medaglia di bronzo:

Ferrero Francesca (Cadetti +63 kg),

Genta Micol (Esordienti 37 kg),

Musso Roberta (Kumite a punto Ragazzi F 36 kg)

Pica Gian Lorenzo (Esordienti 50 kg),

Polerà Marco (Cadetti 57 kg)

Sabato 12 maggio presso il palasport di Gattinara si è svolta la terza tappa del Trofeo Csen Piemonte; per il Karate Club Savona hanno partecipato alla manifestazione dieci atleti, ottenendo i seguenti risultati:

medaglia d’oro: Carlini Raffaella (SE 61 kg), Ferrari Nicolò (ES 61 kg), Genta Micol (ES 37 kg), Giordani Paola (ES 53 kg), Penè Caterina (ES 42 kg);

medaglia d’argento: Albamonte Giorgia (ES 53 kg), Colantuoni Anna (SE 55 kg), Manca Perotti Beatrice (ES +60 kg);

medaglia di bronzo: Casu Marco (CA 63 kg) e Pica Gian Lorenzo (ES 50 kg).