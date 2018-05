Juniores Cup: Amin Sahki convocato con la rappresentativa Girone E

Albissola Marina. Dopo la recente esperienza in Abruzzo, dove è stato uno dei protagonisti nella rappresentativa ligure del Torneo delle Regioni categoria Allievi, arriva un’altra convocazione per Amin Sahki.

Il talentuoso calciatore dell’Albissola è stato convocato per partecipare alla Juniores Cup 2018 con la rappresentativa Girone E. Il torneo si svolgerà dal 7 al 12 maggio nelle località versiliesi di Camaiore e Viareggio, dove le migliori selezioni Under 18 del campionato nazionale di calcio di Serie D si affronteranno, iniziando con una fase a gironi con la formula del triangolare.

Un’altra soddisfazione per l’interessato, per l’Albissola e per tutto il suo settore giovanile.