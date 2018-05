Pietra Ligure. Intrighi, passioni, giochi di potere e tanti, tantissimi colpi di scena. Sono questi gli ingredienti di “Game of Kings”, la web serie fantasy/medioevale firmata dallo sceneggiatore pietrese Dario Rigliaco che sbarcherà nelle più importanti sale della Liguria il prossimo autunno.

“Game of Kings” racconta le vicende di tre immaginari regni del nord, Prestonshire, Winrell e Sisborn, ma è stata girata in alcuni luoghi storici della città di Genova la quale, come spiega lo stesso autore, “si presta alla perfezione” alla trama del film.

La serie si svilupperà su dieci puntate della durata di venti minuti ciascuna. Al momento sono in lavorazione le prime quattro, che come detto saranno proiettate nei prossimi mesi nei cinema di tutta la Liguria sottoforma di film. Poi la serie andrà in onda su diversi canali web e sarà disponibile anche in versione “podcast”.

“Game of Kings”, o più semplicemente GoK, è interamente prodotta e realizzata da D&E Animation, un’associazione culturale genovese che si occupa di animazione medievale e che dal 2010 è attiva in molteplici attività: cene con delitto (detiene il record in Liguria con 169 commensali), eventi di piazza, spettacoli teatrali eventi di gala e molto altro.

Autore e creatore della serie è Dario Rigliaco, che dopo la sua ultima pubblicazione “Miti & Misteri della Liguria” si è dedicato a questa sceneggiatura. Dario è anche ideatore e “deus ex machina” della D&E Animation, di cui è attore e soggettista. Alla regia c’è il giovane Gioele Fazzeri, filmaker e fotografo attivo nel cinema indipendente dal 2012. Dei suoi prodotti cura personalmente pre-post produzione e sound design (è anche musicista progressive metal). Vanta collaborazioni con tv regionali, particolarmente apprezzato dal mondo della moda e del make up. Dopo aver ultimato di realizzare “Lucenera”, un film girato a Chiavari (Ge), si è rimesso immediatamente in gioco con GoK.

La trama è frutto della fantasia dell’autore, tuttavia le location sono tutte “cittadine” e hanno anche l’obiettivo di valorizzare i più bei scorci della città di Genova. Il progetto prevede una serie di iniziative legate al merchandising e alla promozione del marchio GoK (magliette, penne, calamite, ingressi omaggio al cinema legati a giochi a premi).

Per maggiori informazioni è possibile visitare le pagine Facebook di D&E Animation o Game of Kings o i canali YouTube di D&E Animation e Game of Kings. Su Instagram bisogna cercare goktheseries.