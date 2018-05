Inquinamento acustico, turismo e riposo: se ne parla in Sala Rossa a Savona

Savona. Si intitola “Inquinamento acustico e turismo: come coniugare le necessità dei cittadini e delle attività turistiche?” il convegno in programma per venerdì 8 giugno a partire dalle 9 nella Sala Rossa di Palazzo Sisto a Savona. Il convegno è organizzato dalla commissione acustica dell’ordine degli ingegneri di Savona e da Regione Liguria, con il patrocinio del Comune di Savona.

“Come ogni anno – spiegano gli organizzatori – nel periodo primaverile-estivo si ricreano le barricate tra esercenti e cittadini sul tema del rumore: i primi lamentandosi di non riuscire a lavorare, i secondi a dormire. Nel mezzo ci sono le amministrazioni che molto spesso stanno a guardare mentre spetta in primo luogo a loro predisporre regolamenti che permettano alle persone di dormire e alle attività di lavorare, ed esercitare funzione di controllo. Sui media si leggono ogni anno gli stessi articoli di protesta”.

“Questo convegno vuole essere un primo luogo d’incontro e discussione tra le varie entità presenti sul territorio. L’intenzione dell’ordine degli ingegneri (e di tutti i tecnici acustici che lavorano su queste tematiche) è che si apra nei mesi a seguire una tavola rotonda permanente sul tema dell’inquinamento acustico legato alle attività turistiche, con la certezza che prevenire è meglio che curare”.

I temi del convegno saranno i regolamenti comunali e regionali, gli spettacoli estivi, le cause civili in tema di rumore, i diritti dei cittadini al riposo e delle attività al lavoro. Tra i relatori figurano rappresentanti delle amministrazioni comunali, di Arpal Savona, della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, dell’Associazione Italiana Locali da Ballo, l’avvocato Santo Durelli e l’avvocato Silvia Fasciolo.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili al sito dell’ordine degli ingegneri di Savona.