“Incontriamoci in piazza”, ad Altare l’iniziativa del sindaco Briano con i cittadini

Il sindaco di Altare Roberto Briano, ad un anno dalla vittoria elettorali alle scorse elezioni comunali, lancia una serie di incontri con la cittadinanza, con l’obiettivo di tracciare un primo bilancio sulle cose fatte e quelle ancora da fare per il comune valbormidese.

“Ho voluto organizzare una serie di incontri per confrontarsi in modo serio, ma informale, una “chiacchierata” in piazza per discutere del lavoro svolto e fare un bilancio di questo primo anno di amministrazione e, allo stesso tempo, ascoltare le proposte e le problematiche dei cittadini”.

Gli incontri si svolgeranno sempre alle ore 17.30 con questo calendario: lunedì 14/05 in Piazza Bertolotti; venerdì 18/05 in Zona 167; lunedì 21/05 in piazza Giorello; lunedì 28/5 in piazza Lichene; giovedì 31/05 in via Gramsci Bis.

“Progettiamo il futuro, costruendo insieme il presente: questo lo slogan che abbiamo scelto per questa iniziativa di confronto in cui crediamo molto e per la quale ci auguriamo la più ampia e propositiva partecipazione – commenta il sindaco Briano, che aggiunge – Queste serate saranno anche occasione per presentare i rappresentanti di quartiere, figure su cui contiamo per ridurre ulteriormente le distanze tra amministrazione e cittadino”.