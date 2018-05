Incidente a Varigotti, il tassista si difende: “Non sono un pirata della strada”

Finale Ligure. Ha investito e ucciso un barboncino apparso improvvisamente sulla strada e leggermente ferito il proprietario. Ma il tassista di Finale protagonista dell’episodio avvenuto nel centro storico di Varigotti il 25 maggio scorso non si sente del tutto colpevole.

“Non andavo assolutamente a una velocità sostenuta – spiega l’autista – Sono sempre stato prudente nella mia lunga carriera. Ho 83 anni e ritengo di essere ancora in grado di poter fare il mio mestiere. Come attestano tutti i risultati di esami, visite mediche e test. Ho cominciato nel lontano 1963, alla guida di autobus della società Sita”.

E circa l’episodio della scorsa settimana precisa: “Quella sera stavo trasportando un cliente in piazza Cappello da Prete. Dalla via Aurelia ho imboccato a velocità moderata la strada che immette nel centro storico del borgo saraceno. Il cane era libero e purtroppo è finito sotto la mia vettura. Non è assolutamente vero che abbia fatto un volo di tre metri. Chi mi conosce sa che non sono un pirata della strada e che sono sempre stato attento e prudente nell’esercitare la mia attività”.